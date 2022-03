Ascolti di ieri martedì 1° marzo 2022, Milan e Inter almeno vincono in tv. Su La7 Otto e Mezzo e diMartedì accoppiata vincente

Ascolti di ieri martedì 1° marzo 2022. In prima serata su Canale 5 la semifinale di Coppa Italia Milan-Inter, in onda dalle 21.02 alle 22.53, è stata seguita da 6.028.000 spettatori pari al 23,9% di share. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Lea Un Nuovo Giorno 4.830.000 e 21,1% di share (primo episodio 4.886.000 e 19,3% secondo 4.773.000 e 23,3%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.437.000 (7,6%). Su La7 DiMartedì 1.593.000 (7,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.031.000 (5,7%). Su Rai3 #Cartabianca 1.080.000 (5,1%). Su Italia 1 Grease 782.000 (3,3%). Su Tv8 Italia’s got Talent 657.000 (2,9%). Sul Nove Il Vento del Perdono 298.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.165.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.416.000 (17,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.886.000 (7,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.453.000 (5,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.228.000 (4,8%) e 1.092.000 (4,1%). Su Italia1 NCIS 1.434.000 (5,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.174.000 (4,7%), Un Posto al Sole 1.617.000 (6,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 473.000 (1,8%). Su Tv8 Guess my Age 381.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.159.000 (24,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.892.000 (19,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.183.000 (13,6%). Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.479.000 (8,5%). Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 542.000 (7%). Su Rai2 Tonica con Andrea Delogu 330.000 (5,2%).

