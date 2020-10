Ascolti tv 29 ottobre 2020, Doc nelle tue mani spopola: oltre 7,5 milioni. Cresce X-Factor. Milionario ko

Ascolti Tv giovedì 29 ottobre 2020. Su Rai1 il solo episodio di Doc Nelle tue Mani con Luca Argentero ha conquistato 7.529.000 spettatori pari al 28,3% di share. A seguire il primo appuntamento di un’ora con Amadeus e AmaSanremo, visto da 2.047.000 spettatori pari all’11,6%. A seguire Porta a Porta 726.000 (9,6%). Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? 1.636.000 (8,9%). Su Italia1 Le Iene Show 1.600.000 (9,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.165.000 (6,3%). Su La7 Piazzapulita 1.159.000 (5,2%). Su Tv8 la partita Real Sociedad-Napoli di Europa League 1.515.000 (5,7%). Mentre sui canali di SkySport 466.000 e 1,7% per i partenopei, 630.000 (2,7%) per il Milan nel preserale e 223.000 per la Roma. Su SkyUno il primo Live Show di X Factor segna 870.000 spettatori (3,6%), più 10% rispetto al primo Live del 2019. Su Rai2 F.B.I. 765.000 (2,8%), 9-1-1: 631.000 (3,1%). Su Rai3 1989 La svolta 694.000 (2,8%). Sul Nove G.I. Joe La vendetta 289.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.328.000 (19,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.190.000 (15%). Su La7 Otto e Mezzo 1.957.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.390.000 (5,1%) nella prima parte e 1.304.000 (4,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.267.000 (4,5%). Su Italia1 C.S.I. Scena del Crimine 1.159.000 (4,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.372.000 (5,1%) e Un Posto al Sole da 1.776.000 (6,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 655.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.745.000 (21,3%). Su Canale5 Caduta Libera 3.937.000 (18,2%).

