Ascolti di maggio 2020, testa a testa Rai1-Canale5. In prima serata La7 vicina al terzo posto

Dai dati degli ascolti nel mese di maggio 2020 spunta un ottimo balzo di La7 per quanto riguarda la prima serata. Il quarto posto della rete di Cairo potrebbe sembrare inaspettato, vista la potenza di fuoco delle reti Rai e Mediaset. Eppure La7 – da 3 anni diretta da Andrea Salerno, subentrato all’attuale Ad di Viale Mazzini, Fabrizio Salini – può sfoggiare dati che la dicono lunga sulla scelta mirata del palinsesto. La rete ha creduto per prima nei talk di approfondimento in prima serata.



IL PRIME TIME



Dalle 20:30 alle 22:30 nel mese di maggio la classifica vede al comando Rai1 con una media share di 17,85%, seguita da Canale 5 con 15,17%. Terzo posto di Rai2 con 5,86% che è tallonata proprio da La7 con il 5,82% di share. A maggio cresce anche Rete4 (5,16%) che scavalca Italia 1 (4,98%) e Rai3 (4,71%). Il balzo di La7 si nota anche perché c’è una crescita del 22% rispetto al 2019. La rete di Salerno raggiunge il 12,1% di share sul pubblico dei laureati.



DALLE 7 ALLE 12



Dopo le due reti ammiraglie di Rai e Mediaset al terzo posto c’è RaiTre che precede nell’ordine La7, Rai2, Italia 1 e Rete4. Nel pomeriggio domina Canale 5.



NELLE 24 ORE



Primo posto nel periodo 3-30 maggio dalle 7 alle 2 di notte per Rai1 con il 16% di media share. Seguono nell’ordine: Canale 5 (15,4%), Rai3 (7%), Rai2 (4,9%), Italia 1 (4,6%), Rete 4 e La7 entrambe al 4%. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 14:47

