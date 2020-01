Ascolti al bacio per Elisa Isoardi, pronta per Ballando

Ecco un altro esempio di quanto il lavoro – seppure alla lunga – paghi sempre. Dopo le numerose polemiche e critiche a cui è stata sottoposta per aver preso la conduzione della Prova del Cuoco al posto della Clerici (che non va dimenticato decise lei di lasciare), Elisa Isoardi si gode la crescita di ascolti del programma e si prepara a mettersi in gioco in un’altra sfida che potrebbe vederla tra le concorrenti di Ballando con le Stelle. Dal 9 settembre (inizio della stagione) ad oggi la Prova Del Cuoco ridisegnata dalla Isoardi ha fatto registrare una continua crescita degli ascolti. Il programma è partito da una media di 11,6% di share per salire al 12% nel mese di ottobre, per poi raggiungere a novembre e dicembre una media del 13%, con puntate che hanno registrato il 14% di share (l’8 e il 20 dicembre 14,1%).



Il trend degli ascolti è sempre in costante crescita anche nei valori assoluti. Si è passati dalla media di un milione e duecentomila di settembre, al milione e mezzo di novembre e dicembre, con puntate che hanno fatto registrare un continuo incremento fino a toccare 1.600.000 spettatori. Nei primi giorni di gennaio sono stati raggiunti due record: 1.843.000 nella puntata dell’Epifania e nei giorni a seguire ascolti del 13,7% e 14,1% con 1.641.000 spettatori. Un’altra nota positiva riguarda la continua crescita di pubblico e share che si ottiene durante il programma, l’ascolto in valori assoluti raddoppia passando dal milione della partenza (ore 12) per arrivare ai 2 milioni della parte finale (alle ore 13:25). Nei giorni scorsi sono stati raggiunti picchi di 2.200.000 durante la gara del "pomodoro e del peperone”. Anche il Magazine di dicembre in edicola è andato molto bene. Venerdì 10 Gennaio 2020, 13:10

