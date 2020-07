Ascolti 9 luglio 2020, Temptation Island è super. Su Tv8 Ogni Mattina è peggio

Ascolti Tv giovedì 9 luglio 2020. Su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island ha conquistato una media di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori pari al 21,3% di share. Su Rai1 la raffica di puntate di Che Dio Ci Aiuti in replica fa il 10,5% di share. Su Rai2 Hawaii Five O 4,2%. A seguire NCIS New Orleans 4%. Su Italia 1 Fast & Furious Solo Parti Originali 5,4%. Su Rai3 la replica di Mia Martini Fammi Sentire Bella 5%. Su Rete4 I Legnanesi Signori si nasce… e noi 3,7%. Su La7 In Onda Focus 3,4%. Su Tv8 Un’Estate Romantica l’1,5%. Sul Nove Dietro le Linee Nemiche Behind Enemy Lines l’1,9%. Stesso share sul 20 per Focus Niente è Come Sembra 1,9% e idem su Rai Movie Tutti i Soldi del Mondo l’1,9%. Su Iris Alaska 2,4%. Su Sky Sport Verona-Inter complessivamente fa il 5,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè ottiene 3,3 milioni e 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,2 milioni e 16,7%. Su Rai2 Tg2 Post 1.009.000 spettatori con il 5,2%. Novantesimo Minuto Goal 4,9%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3%. Su Rete4 Stasera Italia News 997.000 (5,5%) nella prima parte e 1.056.000 (5,5%) nella seconda. Su La7 In Onda 864.000 (4,5%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,1%. Sul Nove la replica di Little Big Italy l’1,1%.



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,1 milioni (23%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 2 milioni (15,8%). Al mattino su Tv8 i film vanno meglio di Adriana Volpe e Alessio Viola: Un’Ex Pericolosa 115.000 spettatori e il 2,3%. Ogni Mattina 103.000 con l’1,1%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 11:36

