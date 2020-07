Ascolti 8 luglio 2020, Rai1 dalle stelle alle stalle. Gode con i Pooh, crolla in prima serata

Ascolti Tv mercoledì 8 luglio 2020. Su Rai1 Cose Nostre fa toccare il fondo a Rai1 con il 5,6% di share. Su Canale 5 Come Sorelle fa il 13,4%. Su Rai2 NCIS 4,9%. Su Italia 1 Chicago Fire 6,5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 9,8%. Su Rete4 Delitti Inquietanti 4,9% di share. Su La7 Amore mio, aiutami 3,2%. Su Tv8 Perché te lo dice mamma il 2,1%, sul Nove In the Name of the King 1,9%. Su Sky Sport Serie A il match Atalanta-Sampdoria l’1,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 La puntata speciale di Techetechetè sui Pooh registra 3,5 milioni di media con il 17,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 13,8%. Su Rai2 Tg2 Post 4,8% e Novantesimo Minuto Goal 4,9% Su Rete4 Stasera Italia 4,7%, su La7 In Onda 4,6%. Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,2 milioni (23,3%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 15,7%. In seconda serata Novantesimo Minuto Notte Gol 5,8%. Su Italia1 Pressing Serie A 6,3%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 11:29

