Ascolti Tv 6 settembre 2019, il palcoscenico ideale di Miss Italia è Rai1. Cancellati gli anni flop su La7

Ascolti Tv di venerdì 6 settembre 2019. Su Rai1 l’interminabile finale di Miss Italia 80 (h 21:25-1:38), condotta da Alessandro Greco, è stata seguita da una media di 2,7 milioni di spettatori pari al 19,6% di share. Su Canale5 Andiamo a quel paese 12,4%. Su Rai2 NCIS Los Angeles 4,8% e SWAT 5%. Su Italia1 Samson La vera storia di Sansone 6%. Su Rai3 Le verità nascoste 5,6%. Su Rete4 Gran Torino 3,9%. Su La7 Vittime di guerra 1,7%. Su Tv8 X Factor Il Sogno 2,2%. Sul Nove Piedone lo sbirro 1,8%. Bene RealTime con Bake Off Italia (864.000 spettatori e 4,2%) e a seguire Il Castello delle Cerimonie 3,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè Miss mia cara miss 3,6 milioni e 17,3%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media che sfiora i 3 milioni (14,1%). Su Rai2 Tg2 Post 4,2%. Su Italia1 CSI 5,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,8% nella prima parte e 5,3% nella seconda. Su La7 In Onda 7,6%. Su Tv8 Guess My Age 2.5%. Sul Nove Little Big Italy 1,5%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,7 milioni (23%), su Canale5 Caduta Libera 17,7%. Su Rai2 l’amichevole di calcio Under 21 Italia-Moldavia 4,5%. Sabato 7 Settembre 2019, 11:02

