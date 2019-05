Ascolti tv 4 maggio 2019, ormai Ballando-Amici è come Bartali-Coppi

Ascolti Tv di sabato 4 maggio 2019. Su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista nella prima parte (segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.55) da una media di circa 4,5 milioni di spettatori pari al 20,2% e da 3.953.000 persone pari al 22,6% nel restante periodo fino alla fine. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 è stata seguita da 3.987.000 spettatori pari al 21,2% di share (Buonanotte Amici della durata di 9 minuti: 1,6 milioni e 19,6%). Per Maria De Filippi share del 24,2% sul target 15-64 anni e 31% tra i 15 e i 34 anni. Dopo i due colossi, Ballando e Amici, la cui rivalità ricorda quella di Bartali e Coppi, c'è Mario Tozzi su Rai3 con Sapiens al 7% che precede le altre reti. Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie in prima tv assoluta The Rookie ha registrato il 5,6% di share. A seguire Bull 4,5%. Su Italia 1 L’Era Glaciale 4 Continenti alla Deriva 5,4%. Su Rete4 Anche gli Angeli Mangiano i Fagioli 3%. Su La7 il film Ora e Per Sempre 1,3% (Speciale Atlantide 1,9%). Su Tv8 Un Matrimonio in Campagna 1,5%. Sul Nove Wolverine L’Immortale 2,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 3,5 milioni e 16,4%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 6,5%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,4%, su La7 Otto e Mezzo 4,8%. Su Tv8 l'episodio di 4 Ristoranti 3%. Sul Nove Fratelli di Crozza 1,8%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera 20%. Nel resto della giornata da segnalare il 7% di Sport Mediaset a mezzogiorno, nel pomeriggio Verissimo che sfiora il 19%, Italia Sì al 13,7%, stesso share di Top in seconda serata su Rai1.