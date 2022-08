Ascolti 3 agosto 2022, è il Tg1 delle 20 il programma più visto. Secondo posto per Reazione a Catena

Ascolti del 3 agosto 2022 in prima serata su Rai1 Superquark ha conquistato una media di 1.735.000 spettatori pari al 13,9% di share. A seguire Superquark Natura 530.000 (9,1%). Su Canale5 l’ultima puntata de La Strada del Silenzio 961.000 (10,1%). Su Italia1 Chicago Fire 1.166.000 (9,7%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.031.000 (7,5%) e Professor T. in replica a 647.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata con Veronica Gentili 639.000 (6%). Su La7 La Corsa al Voto Paolo Celata e Alessandro De Angelis 593.000 (4,7%). Su Rai3 il film Regine del campo 630.000 (4,6%). Su Tv8 X Factor Il Meglio delle Audizioni 404.000 (3,2%). Sul Nove Lara Croft: Tomb Raider 332.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.066.000 (21%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.154.000 (14,8%). Su Rai3 Viaggio in Italia 868.000 (6%) e Un Posto al Sole 1.171.000 (8%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 897.000 (6,1%). Su La7 In Onda 1.120.000 (7,6%). Su Rete4 Controcorrente 788.000 (5,4%) e 689.000 (4,7%). Su Rai2 Tg2 Post 804.000 (5,5%). Su Tv8 4 Hotel 369.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 234.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.182.000 (28,1%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.668.000 (15,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.794.000 (14,8%). Il Tg1 delle ore 20 è il programma più visto dell’intera giornata: 3.595.000 spettatori (26,3%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 11:40

