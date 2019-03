Ascolti tv 2 marzo 2019, in 5 milioni per C'è posta per te. Bene Ora o mai più

Ascolti Tv di sabato 2 marzo 2019. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha sfiorato la media di 5 milioni di spettatori pari al 27,2% di share. Il programma di Maria De Filippi è andato in onda dalle 21:29 alle 0:50. Su Rai1 (21:23-1:05) la finale di Ora o Mai Più 2 è stata seguita da una media di 3,5 milioni pari al 19,5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 5,7% di share mentre Swat 6,2%. Su Italia 1 Pets – Vita da Animali 4,9%. Su Rai3 Presa Diretta 4,5%. Su Rete4 I due Superpiedi quasi Piatti 4,3%. Su La7 la serie Little Murders 2,3%. Su Tv8 Amore Sotto le Stelle 1,6%. Sul Nove Clandestino 1,1%. Su Rai4 La Rapina Perfetta 1,7%. Su Iris The Life of David Gale 1,8%.



All’ora di cena su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,5 milioni di spettatori e il 19,6%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,3 milioni con il 18,9%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,6% supera su La7 Otto e Mezzo (4,3%).



Al pomeriggio su Canale 5 Amici 21,9%, Verissimo 19%, su Rai1 Italia Sì 13,6%. In seconda serata sulla scia di Maria De Filippi vola su Canale 5 lo Speciale Tg5 con 18,2% di share. © RIPRODUZIONE RISERVATA