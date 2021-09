Ascolti 28 settembre 2021, il Milan perde sul campo ma vince in Tv. Piace la detective Morgane

Ascolti Tv 28 settembre 2021. In prima serata su Canale5 la partita di Champions League Milan-Atletico Madrid è stata seguita da una media di 4.833.000 spettatori pari al 21,1% di share. Mentre su Sky la gara è stata vista da 668.000 abbonati (2,9%). Su Rai1 Morgane Detective Geniale 3.996.000 (18,7%). Su La7 DiMartedì 1.055.000 (5,3%). Su Rai3 #Cartabianca 999.000 (5,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro 811.000 (5%). Su Italia1 Buoni o Cattivi 438.000 (2,8%). Su Rai2 Voglio Essere un Mago 523.000 (2,7%). Su Tv8 Tomb Raider 442.000 (2,2%). Sul Nove Segnali dal futuro 261.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.575.000 (19,3%). Su Canale5 Striscina la Notizina – dalle 20:35 alle 20:48 – 3.783.000 (16,7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.219.000 (5,5%), Un Posto al Sole 1.562.000 (6,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.569.000 (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.033.000 (4,6%) nella prima parte e 911.000 (3,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 787.000 (3,3%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.202.000 (5,1%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 350.000 (1,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 397.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.641.000 (21,3%). Su Canale5 Caduta Libera 2.845.000 (17,3%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.609.000 (14,2%). Su Sky la partita di Champions Shakhtar-Inter 881.000 abbonati (5%).

In seconda e terza serata su Canale5 Champions League Live 1.452.000 (13%). Su Rai1 Porta a Porta 740.000 (9,2%). Su Rai2 Ti Sento 273.000 (3,8%). Su Italia1 Maradonapoli 160.000 (4,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 351.000 (5,2%). Su Rete4 La vendetta di una donna 144.000 (4%). Su La7 TgLa7 175.000 (3,8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA