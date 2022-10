Ascolti 25 ottobre 2022, la Juve vince solo in tv ma c'è da stare poco Allegri

Ascolti del 25 ottobre 2022 in Prima Serata su Canale5 Benfica-Juventus di Champions League è stata vista da una media di 4.424.000 spettatori con il 20,5% di share. Su Rai1 l’ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2: 2.885.000 (15,2%). Su Italia1 Le Iene Show 1.259.000 (8,8%). Su Rai2 Il Collegio arriva 928.000 (5%). Su La7 DiMartedì 1.341.000 (7,5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 925.000 (6%). Su Rai3 #Cartabianca 900.000 (5,1%). Su Tv8 Pechino Express La Rotta dei Sultani 566.000 (2,9%). Sul Nove Redemption Identità nascoste 356.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.439.000 (19,8%). Su Canale5 Striscina la Notizina, dalle 20:35 alle 20:48, 3.599.000 (16,8%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.193.000 (5,4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.439.000 (6,7%), Un Posto al Sole 1.589.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.867.000 (8,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.105.000 (5,1%) e 994.000 (4,4%). Su Rai2 Tg2 Post 795.000 (3,5%). Su Tv8 100% Italia 432.000 (2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 608.000 (2,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.420.000 (26%). Su Canale5 Caduta Libera 3.030.000 (18,5%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.524.000 (14%), Blob 1.017.000 (5,1%) e Via dei Matti n° 0: 860.000 (4,1%). Su La7 Diario Politico, dalle 17 alle 19:52, 556.000 (4,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 786.000 (4,2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 786.000 (3,8%). Su Rai2 Una Scatola al Giorno 394.000 (2%).

Nel daytime lo speciale Tg1 sulla fiducia del Governo alla Camera 1.041.000 (17,2%). Pomeriggio 5 (1.477.000 e 16,2%) sfiora il pareggio con Vita in diretta (1.595.000 e 16,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 739.000 (10,9%), su Canale 5 X-Style 274.000 (5,9%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 268.000 (3,9%) e Generazione Z 186.000 (5,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 305.000 (4,7%).

