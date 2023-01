Ascolti 25 gennaio 2023, nel daytime va forte Eleonora Daniele

Ascolti tv 25 gennaio 2023, In prima serata di ieri, mercoledì 25 gennaio 2023, su Rai1 la prima tv di Zack, Cane Eroe ha registrato una media di 3.013.000 spettatori pari al 15.7%. Su Canale 5 L’Ora Legale 2.428.000 (13.2%). Su Rai2 la terza stagione de La Porta Rossa 1.264.000 (6.7%). Su Italia 1 Io Vi Troverò 1.488.000 (7.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.098.000 (12.1%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 622.000 (4.2%). Su La7 Atlantide Speciale455.000 (2.9%). Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 565.000 (3.4%). Sul Nove Prima o Poi Mi Sposo 444.000 (2.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.923.000 (22.6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.784.000 (17.4%). Su Rai2 Tg2 Post 825.000 (3.8%). Su Italia1 NCIS 1.504.000 (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.407.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.811.000 (8.2%). Su Rete4 Stasera Italia 912.000 (4.2%) e 777.000 (3.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.455.000 (6.6%). Su Tv8 100% Italia 526.000 (2.4%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 520.000 (2.4%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.230.000 spettatori con il 21.3%. Su Rai2 Viva Rai2! 637.000 spettatori con il 14% di share.

