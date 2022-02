Ascolti 24 febbraio 2022, la guerra fa vincere il Gf Vip ma Rai1 con Maggioni e Vespa è servizio pubblico

Ascolti di ieri giovedì 24 febbraio 2022. In prima serata su Canale5 – dalle 21.41 all’1.27 – Grande Fratello Vip ha raggiunto una media di 3.095.000 spettatori pari al 20,1% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.502.000 e 32.8%). Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.32 – Speciale Tg1 con Monica Maggioni per seguire la guerra in Ucraina 3.012.000 (13,7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.083.000 (6,2%). Su La7 Piazza Pulita 1.011.000 (5,9%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Barcellona 1.446.000 (6%). Su Italia 1 il film Harry Potter e i doni della Morte – parte I - 1.184.000 (5,6%). Su Rai3 Mia Martini, fammi sentire bella 1.131.000 (4,9%). Su Rai2 Miami Beach 1.018.000 (4,4%). Su Sky Uno Masterchef 526.000 abbonati e 2,9% di share. Sul Nove A Testa Alta 422.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.971.000 (19,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.052.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.930.000 (7,5%). Su Rai2 Tg2 Post 1.500.000 (5,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.158.000 (4,6%) e 1.174.000 (4,6%). Su Italia1 NCIS 1.144.000 (4,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.316.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.651.000 (6,4%). Su Tv8 il prepartita di Uefa Europa League 435.000 (1,7%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo 411.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.700.000 (23%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.812.000 (19,1%).





Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno 2.037.000 (15,5%), Il Paradiso delle Signore 2.014.000 (18%). Dalle 16.43 Tg1 Edizione Straordinaria 2.047.000 (18%), La Vita in Diretta 2.124.000 (17,4%) e 2.373.000 (17%). Su Canale5 Beautiful 2.545.000 (17%), Una Vita 2.492.000 (17,5%), Uomini e Donne 2.941.000 (23,5%), Amici 1.981.000 (17,8%), GF Vip 1.937.000 (17,7%), Pomeriggio5 1.835.000 (15,1%) e 2.051.000 (15,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con Bruno Vespa 1.288.000 (12,8%). Su Canale 5 Tg5 Notte 545.000 (15,6%). Su Rai2 Anni 20 Notte 245.000 (2,2%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 377.000 (4,4%). Su Rete 4 I Vitelloni 176.000 (3,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA