Ascolti tv 20 luglio 2019, un sabato sera di Luna piena per Rai1

Ascolti Tv di sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato una media vicina ai 2,5 milioni di spettatori pari al 18,2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 è stato visto da una media di 1,8 milioni e dal 14,7%. Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito 9,9% e Bull 5,6%. Su Rete4 Una Vita 6,3%.Su Italia 1 Jurassik Park III 5%. Su Rai3 Adidas Vs Puma Due fratelli in Guerra 4,4%. Su La7 Little Murders 2,2%. Su Iris Niente da Dichiarare 2%. Su Tv8 Oscar Pistorius Campione Omicida 1,5%. Su Nove The Counselor Il Procuratore 1,5%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 17,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 15,1%. Su Rai3 La Mia Passione 4,5%. Su Italia 1 CSI 4,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Estate 5,7% nella prima parte e 6,5% nella seconda. Su La7 In Onda 4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1,3%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 24,3%. Su Canale 5 Caduta Libera 16,2%. Domenica 21 Luglio 2019, 12:31

