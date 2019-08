Ascolti tv 20 agosto 2019, la crisi colpisce anche il Tg1. Tg5 vicino al sorpasso. Il pomeriggio di Conte al 21,9%

Ascolti Tv di martedì 20 agosto 2019. L’informazione Rai non sta vivendo un periodo glorioso, almeno stando agli ascolti. Lo Speciale Tg1 in prima serata sulla crisi di governo, durato poco meno di 2 ore, è stato seguito dal 10,1% del pubblico con una media di circa 1,6 milioni di spettatori. Sempre meglio del programma Gran Tour con Lorella Cuccarini che esattamente una settimana fa registrò il 9,3%. Tuttavia la miniserie trasmessa da Canale 5, Spirito Libero, ha fatto meglio con il 10,5% e quasi 1,8 milioni di media spettatori. Terzo posto per Chicago Fire su Italia 1 con il 7,8% di share. Bene In Onda in prima serata con il 7% (ma 10,1% nello spazio in fascia Access Prime Time).

A conferma del momento delicato anche la corazzata Tg1 delle 20 sta subendo dei contraccolpi: 18,3% di share e sotto la soglia dei 3 milioni di media (2.980.000). Con il Tg5 a un tiro di schioppo: 17,6% e 2.911.000 di media spettatori. Terzo posto per il Tg di La7 con Enrico Mentana protagonista che sfiora l’11% (10,7% di share e 1.787.000 spettatori di media). Da notare che il Tgr delle 19:30 ha fatto meglio del Tg3 delle 19: 12% contro il 9,9%. Bene il Tg2 delle 20:30 che si attesta intorno al 10% (9,7%) e 1,7 milioni di media spettatori.



Così gli altri programmi sulla crisi politica durante la giornata: la Comunicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sfiora i 2,5 milioni con il 21,9%. Lo speciale TgLa7 Speciale supera il milione e registra il 9,2%. Nel preserale su Rai2 Rai Parlamento Speciale 1.447.000 (9,3%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale Crisi di Governo in prima serata 4,7% e 744 mila spettatori (5,7% e 6,2% nelle due parti in fascia Access). Mercoledì 21 Agosto 2019, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA