Ascolti Tv 1 dicembre 2021, Tutta colpa di Freud va forte anche in serie

Ascolti Tv 1 dicembre 2021. In prima serata su Canale5 la serie tv Tutta colpa di Freud, creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata al film, con tra gli interpreti Claudio Bisio e Claudia Pandolfi, è stata seguita da una media di 2.592.000 spettatori, pari al 12,6% di share. Su Rai1 Tutto il mio folle amore, il film drammatico diretto da Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria e Valeria Golino 2.499.000 (11,8%). Su Rai3 Chi l’ha visto condotto da Federica Sciarelli 1.928.000 (10,1%). Su Rai2 la serie Mare fuori 1.198.000 (5,7%). Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti 914.000 (5,6%). Su Italia1 il thriller di fantascienza Tomorrowland Il mondo di domani con George Clooney 1.043.000 (5,2%). Su Rete4 Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi 662.000 (4,1%). Su Tv8: X Factor il Live del talent show condotto da Ludovico Tersigni 306.000 (1,7%). Su Nove Accordi e Disaccordi con Luca Sommi e Andrea Scanzi 329.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.813.000 (19,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.739.000 (15,4%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.796.000 (7,4%), su La7 Otto e Mezzo 1.659.000 (6,8%), su Rete4 Stasera Italia 987.000 (4,2%) nella prima parte e 870.000 (3,6%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 861.000 (3,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.458.000 (22,3%), Tg1 5.122.000 (22,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.575.000 (18,5%), Tg5 4.322.000 (19,1%).

In seconda serata vince il Costanzo Show di Canale5 912.000 (10,4%) nei confronti di Porta a Porta di Rai1 630.000 (6,8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 598.000 (8,3%). Su Rai2 90° Minuto 477.000 (5,4%). Su Italia1 Pressing 541.000 (4,8%) e 298.000 (5%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 14:46

