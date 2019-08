Ascolti 1 agosto 2019, se il programma più visto è Techetechetè la dice lunga sull'offerta estiva della tv generalista

Ascolti Tv di giovedì 1 agosto 2019. Su Rai1 Don Matteo 11 è stato rivisto da 2,3 milioni di irriducibili spettatori con il telecomando inchiodato sul numero 1, pari al 15% di share. Su Canale 5 Bad Moms Mamme Molto Cattive 1,8 milioni e 10,5%. Su Rai2 Il Volto Biondo della Pazzia 5,2%. Su Italia 1 Chicago P.D. 6,2%. Su Rai3 Maria Teresa 6,7%. Su Rete4 L’Eliminatore 4,5%. Su La7 In Onda 3,9%. Su Tv8 Tartarughe Ninja Fuori dall’Ombra 2,1%, sul Nove Spaccio Capitale 2%. Un altro milione di persone si è diviso tra tre delle reti telematiche più seguite: su Rai 4 Criminal Minds 2,1%, Rai Movie Shaft 2,2%, su Iris St. Vincent 2%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,2 milioni con il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,4 milioni e 13,7%. Su Rai2 Tg2 Post 4,9%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Vox Populi 4,3% e Un Posto al Sole 7,6%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9% sia nella prima sia nella seconda parte, su La7 In Onda 6,1%. Su Tv8 cresce 4 Ristoranti (3,6%). Sul Nove O’ Mare Mio non arriva all’1% (0,9%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,1 milioni e 24,2%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,1 milioni e 17,5%. Bene su Rete 4 Tempesta D’Amore 5,1%. In seconda serata vince su Italia 1 Law &Order 7,3% davanti a Codice con Barbara Carfagna su Rai1 (6,6%). Venerdì 2 Agosto 2019, 11:34

