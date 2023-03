Ascolti 18 marzo 2023, la prima di Amici spopola. Il Cantante Mascherato si difende come può

Ascolti 18 marzo 2023 in prima serata su Canale5 la prima puntata del Serale di Amici, dalle 21:27 alle 00:51, è stata seguita da una media di 4.007.000 spettatori e share del 27.9%. Su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:10 alle 1:09, ha esordito conquistando una media di 2.281.000 spettatori pari al 17.9% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:32 alle 22:06, a 3.178.000 e il 17.7%). Su Rai2 F.B.I. 828.000 (4.6%) e F.B.I. International 696.000 (4.1%). Su Italia1 Animali fantastici 727.000 (4.5%). Su Rai3 Sapiens un solo pianeta 878.000 e 5.5%. Su Rete4 Potere assoluto 561.000 (3.5%). Su La7 Thelma & Louise 258.000 e 1.6%. Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1: 591.000 (3.3%). Sul Nove C’era una volta il West 245.000 (1.7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.307.000 (23.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.555.000 e 19.4%. Su Rai3 Le Parole 1.419.000 e 7.8%. Su Italia1 N.C.I.S. 1.183.000 (6.5%). Su La7 In Onda 783.000 (4.3%). Su Rete4 Controcorrente 689.000 (3.8%) e 533.000 (2.9%). Su Rai2 Tg2 Post 576.000 (3.1%). Su Tv8 4 Ristoranti 538.000 e 3.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza 356.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.896.000 e 24.9%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.024.000 (19.9%).

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio 665.000 e 16.6%. Su Canale5 Tg5 Notte 836.000 (17.3%). Su Rai2 Tg2 Dossier 269.000 (1.9%), Tg2 Storie I Racconti della Settimana 227.000 (2.2%). Su Rai3 Tg3 Mondo 466.000 e 4.5%.

