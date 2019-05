Ascolti 18 maggio 2019. L'Eurofestival lo fa Amici con il suo show. Doppietta per Scotti che vince con Striscia e Caduta Libera

Ascolti Tv di sabato 18 maggio 2019. Su Canale 5 la semifinale di Amici 18 è stata vista da una media superiore ai 4,7 milioni di spettatori, pari al 24,3% di share. Su Rai1 non c’era Ballando con le Stelle ma la finale dell’Eurovision Song Contest 2019 che ha interessato 3,5 milioni e il 19,7%. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie 6,3%. Su Italia 1 Ozzy Cucciolo coraggioso 4,1%. Su Rai3 Fury 3,9%. Su La7 Speciale Atlantide Capaci le verità nascoste 3,2%. Su Iris U.S. Marshals Caccia Senza Tregua 3%, su Rete4 Bingo Bongo 2,8%, su Rai Movie Il Ragazzo Invisibile 1,9%. Sul Nove Witness Il Testimone 1,6%, stesso share di Bastardi Senza Gloria sul canale 20. Su Tv8 il Tennis all'1%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 19,5%, su Rai1 la presentazione dell’Eurovision Song Contest 17,2%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 7,3%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,4%, su La7 Otto e Mezzo 4,5%. Sul Nove Fratelli di Crozza 2,1%. Nel Preserale il sorpasso: su Canale 5 Gerry Scotti con Caduta Libera 3,7 milioni di spettatori e 22,2%, L’Eredità 3,5 milioni e 20,6%. Al pomeriggio bene Verissimo Speciale Amici (19,8%). Domenica 19 Maggio 2019, 12:21

