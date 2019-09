Ascolti 17 settembre 2019, la Champions fa piangere la Rai. Porta a Porta boom con Renzi

Ascolti Tv di ieri martedì 17 settembre 2019. La Rai rimpiangerà non poco il fatto di aver perso la Champions League in favore del competitor Mediaset. Già alla prima occasione Canale 5 ha fatto valere la sua forza: Napoli-Liverpool 4,5 milioni di media spettatori pari al 18,6% di share. Per Rai1 la prima puntata de la fiction La Strada di Casa 2 fa 3,8 milioni e il 16,9%. Su Rai2 Una notte al museo 2 La Fuga non arriva al 3% e per poco non viene superata perfino da La5 con la replica della seconda puntata di Temptation Island Vip 2 (2,4%). Su Italia 1 #Scrivimi Ancora 5,2%. Su Rai3 Carta Bianca si difende bene con 1,2 milioni e il 6,1%. Floris su La7 con diMartedì fa meglio: 1,5 milioni e 7,3%. Su Rete4 Il Segreto 5,3%. Su Tv8 Il Potere dei Soldi 1,5%. Sul Nove Il Supplente 1%. Sul 20 Red 2 fa di più con l’1,9%.



In fascia Access Prime Time calano tutti per la concorrenza con la Champions. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,1 milioni e 16,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 14,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 6%. Su La7 Otto e Mezzo 6,7%. Su Tv8 Guess My Age 1,9%. Sul Nove Little Big Italy 1,3%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4 milioni e 23%. Su Canale 5 Caduta Libera 17,1%. Su Rai2 NCIS 3,2%, a seguire il flop di Cracco con la Mia Cucina (2,3%) e Apri e Vinci (2,9%).



In seconda serata su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da un milione e mezzo di media spettatori con il 16,6% di share. Quindi nella gara degli ascolti a confronto Renzi ha battuto sia Salvini (11%) sia Zingaretti (8%).



Al mattino Storie Italiane supera Mattino 5, su Rai 2 Radio 2 Social Club 1,8%. Bene Mi Manda Rai3 (7,3%) e Coffee Break 6,4%. A mezzogiorno La Prova del Cuoco 13,6%, Forum 17,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri solo il 4,9%. Su La7 L’Aria che Tira 8,7% nella prima parte e 6,2% nella seconda.



Al pomeriggio su Rai1 Vieni da Me 12,7%, La Vita Diretta 14,7%. Su Canale5 Beautiful 16,2%. Una Vita 16,9%, Uomini e Donne 21%. Il Segreto 20,6%. Pomeriggio Cinque 16,1%. Su Rai2 Detto Fatto 5,1%. Su Rai3 Geo 8,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,8%. Su La7 Tagadà 4,5. Su Tv8 Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti 1,1%.

