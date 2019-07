Ascolti 16 luglio 2019, Reazione a Catena al bacio: 3,5 milioni e il 24,6%

Ascolti Tv di martedì 16 luglio 2019. In prima serata fa più spettatori The Resident su Rai1 con una media di 2,2 milioni pari al 13,4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate La Serie 9,6%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 4,5%. Su Italia1 Chicago Fire 6,5%. Su Rai3 Un tirchio quasi perfetto 6,7%. Su Rete4 Quelli della Luna 2,8%. Su La7 In Onda 5%. Su Tv8 Johnny Stecchino 4,1%, sul Nove La leggenda degli uomini straordinari 2,3%.

Nella fascia Access Prime Time vince su Canale5 Paperissima Sprint Estate con una media di 3 milioni di spettatori e il 16,2%. Su Rai1 Techetechetè 15,2%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Vox Populi 4,6% e Un Posto al Sole 8,2%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,3% nella prima parte e 6,3% nella seconda, su La7 In Onda 6,2%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2,8%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,1%. Ma il programma più visto dell’intera serata è Reazione a Catena con Marco Liorni nel Preserale di Rai1 con una media che sfiora i 3 milioni e mezzo e il 24,6% di share. Su Canale 5 Caduta Libera 2,6 milioni e il 19,3%. Mercoledì 17 Luglio 2019, 11:43

