Ascolti 16 gennaio 2022, in 6 milioni si sposano con Serena Rossi

Ascolti del 16 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la miniserie La sposa con protagonista Serena Rossi ha conquistato una media di 5.983.000 spettatori. Share 26,8%. Su Canale5 Avanti un altro pure di sera, il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti 2.760.000 (12,7%). Su Rai3 Che tempo che fa con Fabio Fazio 2.382.000 (9,4%). Su Italia1 il film Justice League con Ben Affleck 1.200.000 (5,3%). Su Rete4 Controcorrente condotto da Veronica Gentili 742.000 (3,9%). Su Rai2 la serie CSI Las Vegas 820.000 (3,4%). Su La7 Atlantide: lo speciale di Andrea Purgatori dedicato all’attesa per l’elezione del Presidente della Repubblica 566.000 (2,4%). Su Tv8 la commedia Mia moglie per finta con Jennifer Aniston 435.000 (2%). Su Nove lo spettacolo teatrale Anplagghed con Aldo, Giovanni & Giacomo 244.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5366 (21,2%), su Canale5 Paperissima Sprint 3.307.000 (13%). Su Rai3 la presentazione di Che Tempo che fa 1.758.000 (7,4%). Su Rete4 Controcorrente 1.032.000 (4,1%) e 874.000 (3,4%). Su La7 In Onda 942.000 (3,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.842.000 (22,2%), Tg1 5.519.000 (23,4%), su Canale5 Avanti un Altro! 4.023.000 (18,7%), Tg5 4.480.000 (18,8%).

Nel DayTime da segnalare al mattino su Rai1 Santa Messa 1.871.000 (20,1%), Angelus 2.339.000 (20,9%), Linea Verde 3.263.000 (21,5%). Al Pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.253.000 (18,4%) e 2.927.000 (18,2%), Da noi a ruota libera 2.635.000 (15,3%). Su Canale5 Amici 3.258.000 (19,4%), Verissimo 2.584.000 (14,7%). Su Rai3 Kilimangiaro 1.190.000 (7,3%) e 1.626.000 (9%).

In seconda serata su Rai2 Domenica Sportiva 795.000 (3,7%) e 839.000 (6,5%). Su Italia1 Pressing 639.000 (5%) e 367.000 (5,8%).

