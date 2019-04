Ascolti 16 aprile 2019. In pochi per L'Aquila. La Juve meglio in Tv che in campo

Ascolti Tv di martedì16 aprile 2019. Soltanto il 13% di share e una media di 3,1 milioni di spettatori per Rai1 con L’Aquila Grandi Speranze. Ancora peggio su Canale 5 Noi e la Giulia 1,7 milioni e l’8,2% di share. Ha fatto sicuramente meglio la Juventus (forse è il caso di dire l’Ajax) su Sky Sport: la partita di Champions è stata vista da 2 milioni e 754 mila spettatori, pari al 10,8% di share (risultato, non certo in campo, vicino ai 2,9 milioni di Juve-Atletico Madrid). Su Italia 1 Le Iene 1,9 milioni e 10,9%. Su Rete4 Il Segreto 6,2% e a seguire Una Vita 6%. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito 5,9%. Su La7 diMartedì 6,8%. Su Rai3 #Cartabianca 4,9%. Su Tv8 Se Scappi, ti Sposo 1,8% mentre sul Nove Redemption Identità Nascoste 1,9%.



Nella fascia Access su Rai1 I Soliti Ignoti 4,5 milioni e 17,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 16,6%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%, su Rai3 Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,1. Su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Nel preserale L’Eredità 4,7 milioni (25,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3,8 milioni (21,4%). © RIPRODUZIONE RISERVATA