Ascolti 15 settembre 2019, Mara subito in cattedra. D'Urso di sera e Ventura, partenza frenata

Ascolti Tv di domenica 15 settembre 2019. Le signore della domenica tra luci e ombre. Bene la Venier, partenza frenata per la Ventura a mezzogiorno e per la D’Urso di sera contro il colosso Montalbano. La Ferrari alla Domenica sportiva supera Pardo. Ma ecco i dati. Su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano Tocco d’artista è stata vista da poco meno di 4,4 milioni di media spettatori pari al 21,8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.21 – la prima puntata di Live Non è la D’Urso 1,5 milioni e l’11,1%. Su Rai2 Hawai Five O 5,7%. Su Italia1 The Great Wall 7,2%. Su Rai3 Genova ore 11:36 il 3,51%. Su Rete4 Unknown Senza identità 4,9%. Su La7 Atlantide Files presenta Grandi Battaglie Quei secondi fatali: Pearl Harbour 3,2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 4,2 milioni e il 20%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,7 milioni e il 12,7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 6%. Nel Preserale Reazione a Catena 22,3%, Caduta Libera 14,9%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 6,1%. Al mattino Uno Mattina in Famiglia parte dal 12% e raggiunge il 20,8% nell’ultimo segmento. A Sua Immagine 15%. La Santa Messa 17,4%. Su Rete 4 la Santa Messa fa l’8,1%. A mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 17,9%. Linea Verde 19,6%. La prima puntata de La Domenica Ventura fa il 4%. Al pomeriggio Domenica In supera i 2,7 milioni di media nella prima parte con il 18,7% di share. In seconda serata Speciale Tg1 su Rai1 al 9%, La domenica sportiva su Rai2 all’8,4%, Tiki Taka su Italia1 al 6,6%. Lunedì 16 Settembre 2019, 11:07

