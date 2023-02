Ascolti 15 febbraio 2023, ottima partenza per Buongiorno Mamma!

Ascolti 15 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5 la prima puntata della serie Buongiorno, Mamma! Alla seconda stagione ha conquistato una media di 3.458.000 telespettatori, share 21,17%. Su Rai 1 I Pooh – Un attimo ancora 2.575.000 telespettatori, share 14,07%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? 1.808.000, 10,74%. Su Rai 2 la prima puntata della serie Mare Fuori 3 ha registrato 1.204.000 telespettatori , share 7,48% (nel dettaglio la prima puntata 1.387.000, 6,97% e la seconda 1.187.000, 7,42%). Su Italia 1 il film La fredda luce del giorno 1.052.000 telespettatori, share 5,52%. Su La7 Atlantide – Nel regno dell’omertà – I misteri di Matteo Messina Denaro 649.000 telespettatori, share 3,39%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 504.000 telespettatori, share 3,52%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone – Best moments 400.000 e 2,4%. Su Nove il film Non-Stop 359.000 e 2%.

In fascia access prime time Soliti ignoti Il ritorno su Rai 1: 4.701.000 telespettatori, share 22,09%, su Canale 5 Striscia la notizia 3.965.000 telespettatori, share 18,75%. Su Rai 2 Tg2 Post 936.000 telespettatori, share 4,38%. Su Rai 3 Blob 1.293.000, 6,48%; Caro Marziano 1.217.000, 5,88%; Il cavallo e la torre 1.484.000, 7%; Un posto al sole 1.742.000, 8,15%. Su Italia 1 NCIS 1.360.000 telespettatori, share 6,38%. Su Rete4 Stasera Italia 928.000 telespettatori, share 4,38% e 887.000, 4,15%. Su La7 Otto e mezzo 1.366.000 telespettatori, share 6,39%. Su Tv8 100% Italia ha ottenuto 544.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove Don’t Forget The Lyrics 497.000 e 2.34%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 11:37

