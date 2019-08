Ascolti 15 agosto 2019, altro che Don Matteo lo share benedetto è quello di Papa Francesco

Ascolti Tv di giovedì 15 agosto 2019. In Prima Serata su Rai1 la replica di Don Matteo 11 è stato seguita da una media di 1,6 milioni di spettatori, pari al 13,3% di share. Su Canale 5 Sapore di mare 1,3 milioni e il 10,7%, su Rai2 L’angelo della vendetta 5,8%, su Rai3 Loving 4,5%, su Italia 1 Chicago PD 6,4%, su Rete4 True Lies 4,7%, su La7 Il gigante 2,8%. Su Tv8 Star Trek 3,2%. Sul Nove il documentario Leonardo Il genio che immaginò il futuro 2,6%.



In fascia Access su Rai1 Techetechetè al 19,5% e 2,6 milioni, su Canale 5 Paperissima Sprint 13,6% e 1,8 milioni, su Rai2 LOL:) 5,3%, su Rai3 Blob 3,8%, su Italia 1 CSI 5%, su Rete4 Il ragazzo che non sapeva amare 2,1%, su La7 In Onda 6%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a catena al 24,4% e 2,6 milioni, su Canale 5 Caduta Libera 15,1% e 1,5 milioni. In Seconda serata Codice La vita è digitale con Barbara Carfagna su Rai 1 6,1%. Al mattino su Rai 1 la Santa Messa 1,2 milioni di spettatori con il 18,4% di share. A seguire l’Angelus della Festa dell’Assunta con Papa Francesco 1,4 milioni (18,3%) Venerdì 16 Agosto 2019, 11:21

