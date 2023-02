Ascolti 12 febbraio 2023, Lolita Lobosco e Mara Venier le signore della domenica

Ascolti 12 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha conquistato una media di 5.307.000 spettatori pari al 28.9% di share. Su Canale5 Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse 1.506.000 (8.2%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 803.000 (3.9%), Blue Bloods 671.000 (3.4%). Su Italia1 Fast & Furious Hobbs & Shaw 924.000 (5.3%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:35 alle 22:29, 2.554.000 (12.4%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo, dalle 22:32 alle 00:03, 1.638.000 (11.1%). Su Rete4 Zona Bianca 706.000 (4.4%). Su La7 Non è l’Arena 864.000 (6.1%). Su Tv8 4 Hotel 468.000 (2.8%). Sul Nove Terrybilmente Divagante in replica 169.000 (0.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Dietrofestival 5.484.000 (26.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.094.000 (14.6%). Su Rai3 Che Tempo che fa presentazione 1.711.000 e l’8.4%. Su Italia1 N.C.I.S. 1.159.000 (5.5%). Su Rete4 Controcorrente 915.000 (4.3%) e 985.000 (4.7%). Su La7 In Onda 920.000 (4.4%). Su Tv8 4 Ristoranti 677.000 (3.2%). Sul Nove Little Big Italy 288.000 (1.4%).

Al mattino (perché per l’Auditel i rilevamenti dopo le 2 sono considerati nel giorno successivo) su Rai1 l’ultima parte della finale del 73° Festival di Sanremo 6.924.000 spettatori (86.3%) dalle 2 alle 2:34 e 5.168.000 spettatori (83.4%) con l’esibizione del vincitore Marco Mengoni dalle 2:35 alle 2:42. A seguire Ciao Maschio in Musica 1.514.000 (54.2%).

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In Speciale Sanremo 5.367.000 e 38.3% nella prima parte, 4.685.000 e 35.8% nella seconda e 4.258.000 e 30.4% nella terza parte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA