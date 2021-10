Ascolti Tv 11 ottobre 2021, vincono i Bastardi. Il Gf è secondo. Gruber supera un Posto al Sole

Ascolti Tv 11 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato una media di 4.568.000 spettatori pari al 21,8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.05 – Grande Fratello Vip 6: 3.181.000 e 20,7% (GF Vip Night dall’1.11 all’1.19: 1.344.000 e 28%, GF vip Live: 802.000 e 19,1%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.105.000 (6,5%). Su Rai3 Presa Diretta 1.330.000 (5,9%). Su Rai2 – dalle 21.24 alle 0.09 - Quelli che il Lunedì 611.000 (3,1%). Su Italia 1 – dalle 21.39 alle 23.42 – la seconda puntata di Mystery Land 581.000 (2,8%). Sul Nove Little Big Italy 493.000 (2,1%). Su La7 City Of Lies L’Ora della Verità 394.000 (1,8%). Su Tv8 The Legend of Zorro 328.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.863.000 (19,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.255.000 (17,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.406.000 (6%), Un Posto al Sole 1.821.000 (7,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.993.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.279.000 (5,3%) nella prima parte e 1.050.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 939.000 (3,7%). Su Italia1 NCIS 1.176.000 (4,8%). Su Tv8 Guess My Age 397.000 (1,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 401.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.093.000 (21,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.778.000 (20,8%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 3.071.000 (15,3%).

In seconda e terza serata su Rai1 Sette Storie 685.000 (7,5%), S’è Fatta Notte 263.000 (5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 546.000 (16,2%). Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui 607.000 (4,2%), Tg3 Linea Notte 384.000 (4,8%).

