Ascolti Tv 11 novembre 2022, Carlo Conti Show: record per Tale e Quale. Bake Off supera MasterChef

Ascolti dell’11 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la finale di Tale e Quale show vola al 28,1% di share con una media di 4.454.000 telespettatori. In attesa del torneo dei Campioni che comincia venerdì 18 novembre, nel quale rivedremo anche i Gemelli di Guidonia, lo show di Carlo Conti registra una crescita di +5,5 punti rispetto allo scorso anno; in share è la finale più vista, insieme a quella del 2014 (28,5%). Su Canale5 Quo vado? 2.094.000 (11,8%). Su Rete4 Quarto Grado 1.068.000 (7,3%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.299.000 (6,8%). Su Italia1 Shooter 1.065.000 (6,2%). Su La7 Propaganda Live 747.000 (5,4%). Su Rai3 Romanzo Radicale Io sono Marco Pannella 400.000 (2,2%). Su Rai2 Italia-Spagna di basket 594.000 (3,2%). Su RealTime Bake Off Dolci in Forno 552.000 (2,9%). Su Tv8 MasterChef 421.000 (2,6%).

Altri ascolti da segnalare su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.567.000 (22,7%), L’Eredità 4.094.000 (25,4%), Il Paradiso delle Signore 1.755.000 (20,7%), La Vita in Diretta 2.287.000 (21,4%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.036.000 (15,2%), Caduta Libera 3.437.000 (21,8%), Mattino Cinque News 1.060.000 (23,6%) e 870.000 (21,4%), Forum 1.405.000 (21%), Uomini e Donne 2.573.000 (26,7%). Maurizio Costanzo Show 703.000 (11%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.514.000 (7,7%), Un Posto al Sole 1.701.000 (8,4%), su La7 Otto e Mezzo 1.635.000 (8,1%). Su Rai2 segni costante di una crescita per BellaMa’ 385.000 (4,5%) con punte del 6,2%.

