Ascolti 11 luglio 2021, complessivamente 20 milioni e mezzo hanno visto l'Italia. Quasi 5 milioni per Berrettini

Ascolti Tv 11 luglio 2021. In prima serata la vittoria dell’Italia è stata seguita complessivamente da una media di 20 milioni e mezzo di telespettatori. Su Rai1 – dalle 21 alle 23.53 – la media è stata di 18.172.000 pari al 73,7% di share. Oltre 18 milioni e mezzo e il 78,7% hanno visto i rigori su Rai1. Questo il dettaglio: primo tempo 17.768.000 (71,9%), secondo tempo: 18.290.000 (73%), supplementari: 18.459.000 (76%), rigori: 18.549.000 (78,7%). Su Sky la finale è stata seguita da una media di 2 milioni e 432 mila spettatori e il 9,9% di share.

Su Rai1 il pre e il post partita da 14.125.000 spettatori con il 68,8%. Il Tg1 delle 0.42 è stato seguito da 6.371.000 (56,3%). Notti Europee 3.230.000 (47,5%). Nel preserale di Rai1 Estate in Diretta – La Grande Attesa 1.650.000 (11,9%) e Uefa Euro 2020: 2.804.000 (19,3%).

Al pomeriggio su Tv8 la finale del torneo di tennis di Wimbledon Berrettini-Djokovic è stata seguita da 3 milioni e 214 mila spettatori e il 23,1% di share. Su Sky un milione e mezzo di abbonati e l’11%.

Così gli altri programmi in prima serata: su Canale 5 Vittoria e Abdul 388.000 (1,6%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry 360.000 (1,4%). Su Italia1 La Fidanzata di Papà 233.000 (0,9%). Su Rai3 I segreti di Osage County 237.000 (1%). Su Rete4 La Mia Africa 276.000 (1,2%). Su La7 Face To Face Lady D Vs Elisabetta 195.000 (0,8%), Segreti Reali 166.000 (0,6%); Elisabetta II Una Vita da Sovrana 103.000 (0.5%). Su Tv8 HeartBreakers Vizio di famiglia 76.000 (0,3%). Sul Nove Supernanny 82.000 (0,3%).

