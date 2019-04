Ascolti 10 aprile 2019, Juve e Ferrari di corsa. Ma la d'Urso non si ferma ai box, anzi accelera

Ascolti Tv di mercoledì 10 aprile 2019. Quasi 8 milioni è la media spettatori dell’incontro di Champions tra Ajax e Juventus trasmesso da Rai1. Share del 30% al quale va aggiunto il dato Sky. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso regge l’urto e registra una media di 2,4 milioni e del 13,2%, con picchi del 23% e di 3 milioni e mezzo di spettatori. Su Rai2 la seconda puntata della serie molto attesa Il Molo Rosso ha interessato solo 1.178.000 spettatori pari al 4,7% di share. La Rai dovrebbe fare mea culpa sulla collocazione in palinsesto. Contro il calcio o Montalbano è suicidio. Su Italia 1 Alice in Wonderland 5,1%. Su Rai3 Chi l’ha visto? mantiene il suo pubblico (2 milioni e il 9,2%). Su Rete4 La Frode 4,4%. Su La7 Atlantide solo il 2,2%, nonostante siano tutte puntate ben fatte. Su Tv8 Masterchef All Stars 2,1%. Sul Nove Corpi da Reato 1,6%.



In fascia Access Prime Time cala Striscia la Notizia contro la partita, al 14,2% con 3,8 milioni. Su Rai2 Tg2 Post 3,4%. Su Italia1 CSI 3,5%. Su Rai3 Non ho l’età 5,6% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,4%, su La7 Otto e Mezzo 5,9%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,2%. Sul Nove Boom 1,4%. Nel Preserale L’Eredità 4,7 milioni (25.5%), Avanti un Altro 3,7 milioni (20,6%). © RIPRODUZIONE RISERVATA