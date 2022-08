Ascolti 16 agosto 2022, doppia vittoria per Jacobs: in pista e in tv

Ascolti del 16 agosto 2022 in prima serata doppia vittoria per Marcell Jacobs sia in pista agli Europei di atletica leggera sia in tv con il miglior ascolto in prima serata su Rai2: una media di 1.654.000 spettatori pari al 12,5% di share. Su Rai1 il film Amore, matrimoni e altri disastri con Maggie Grace, Jeremy Irons, Diane Keaton 1.457.000 (11,2%). Su Canale 5 la replica di Viaggio nella Grande Bellezza 1.309.000 (10,5%). Su Rete4 Controcorrente prima serata 804.000 (6,4%). Su Rai3 C’è Tempo, il film di Walter Veltroni, 791.000 (6,1%). Su Italia 1 l’incontro di Champions League Rangers-Psv Eindhoven 568.000 (4,2%). Su La7 il film Bello, Onesto Emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata 364.000 (2,8%). Su Tv8 il film Api Assassine 321.000 (2,5%). Sul Nove il film Un Fidanzato per mia Moglie 295.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.932.000 (20,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.062.000 (14,2%). Su Rete4 Controcorrente 774.000 (5,4%) e 958.000 (6,6%). Su Rai2 Tg2 Post con ospite Matteo Renzi 866.000 (5,9%). Su Rai3 Viaggio in Italia 624.000 (4,4%) e Il Santone 653.000 (4,5%). Su Italia1 NCIS 551.000 (4%). Su La7 Uozzap! Comic 438.000 (3%). Su Tv8 4 Hotel 392.000 (2,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 332.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.129.000 (26,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.570.000 (13,9%). Su Rai2 – dalle 17.57 alle 20.17 - gli Europei di Nuoto 1.113.000 (10,7%). Su Rai3 le news dei Tgr 1.702.000 (13,8%).

