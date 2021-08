Arisa fuori da Amici? La reazione furiosa della cantante dopo l'indiscrezione

Arisa commenta l'indiscrezione sul suo addio ad Amici. Secondo quanto ha riportato Dagospia la cantante non sarebbe stata riconfermata nel cast degli insegnanti per la prossima edizione del talent condotto da Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. L'artista lucana ha reagito duramente sui suoi canali social.

Arisa fuori da Amici? La reazione

Su Instagram si è scagliata contro il giornalista di Dagospia che ha lanciato l'indiscrezione. «Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi», ha scritto Arisa in una storia Instagram rivolta al sito autore dell’indiscrezione.

Amici, cosa potrebbe cambiare

Intanto, il settimanale Chi di Alfonso Signorini scrive che anche Anna Pettinelli sarebbe in bilico per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Le voci di corridoio indicano come possibile sostituto Alberto Urso, ex concorrente di Amici e vincitore della diciottesima edizione. Urso ha già ricoperto il ruolo di coach ad Amici Celebrities.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 14:36

