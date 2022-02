Arisa, a Domenica In parla del suo desiderio di avere un figlio e fa una battuta: «Che vuoi che sia un semino...»

Arisa, ospite del salotto di Rai1, Domenica In, parla con Mara Venier del suo desiderio di diventare madre. «E vabbè ma devi trovare l'uomo giusto no?» dice la conduttrice. «Ma si, ma che vuoi che sia un semino», ribatte ridendo la cantante.

I rumors che circolano sulla presunta relazione fra lei e Vito Coppola, il suo ballerino nel programma Ballando con le stelle, non sono state confermate dai diretti interessati, ma tutto fa pensare che fra i due ci sia una relazione. Gossip alimetato dall'ultimo singolo di Arisa, "Cuore", pubblicato qualche giorno fa. Nel videoclip della canzone il protagonista, insieme a lei, è anche Vito con cui c'è un bacio appassionato che ha scatenato i commenti dei fan e di chi sogna di vederli insieme. E proprio in studio da Mara Venier, si è presentato anche Vito e fra i due l'intesa è stata palese. Sulle note di "Cuore", Vito ha raggiunto al centro studio Arisa abbracciandola e prendendole la mano, come una vera coppia. «E' stato molto facile cantare con lui accanto, grazie Mara» ha concluso ironicamente Arisa, alludendo all'emozione che il "compagno" le suscita. E' amore?

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 18:08

