Arisa, a Domenica In il legame con Vito Coppola: «Non possiamo definire il nostro rapporto»

Arisa e Vito Coppola, ospiti a Domenica In, appaiono raggianti e in pendant. «Non ti ho mai vista così felice» esordisce Mara Venier, non so se è lui che ti rende così, ma stai benissimo». «E' un periodo felice, è vero» replica Arisa che ha conosciuto Vito durante Ballando e di là ha proseguito nella conoscenza. «Non abbiamo una definizione per il nostro rapporto» dice Vito: «Non c'è bisogno nel 2022 di dare un'etichetta».

Diventati un caso mediatico, i due non hanno mai nascosto l'intesa creata dopo il programma di Milly Carlucci, ma, di fronte alle critiche rispondono col sorriso. «Sto bene, mi fa stare bene, è un bel periodo. Il nostro rapporto evolve in continuazione, ci conosciamo e cambia sempre tutto» sottolinea Arisa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 17:01

