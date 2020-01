Arisa da Caterina Balivo a Vieni da me: «Non voglio fare la tv del dolore, ma ho avuto un problema grosso»

Festival di Sanremo

Venerdì 24 Gennaio 2020, 19:48

è l'ospite della cassettiera diIntervistata daha parlato della famiglia, della carriera musicale e del suo attuale fidanzato. Ha anche ammesso di avere difficoltà a godersi il momento e il successo, non è riuscita a rallegrarsi neanche della vittoria al. Alternando ironia e profondità, ha raccontato che adesso fa di tutto per sentirsi il più libera possibile, soprattutto dopo un periodo familiare difficile.«Non voglio fare la tv del dolore, ma abbiamo avuto un problema grosso a casa, grosso, grosso, che fortunatamente si è stabilizzato. Un problema che ci ha messo a dura prova, però il Cielo ti dà gli strumenti per affrontare tutto», ha dichiarato la cantante senza entrare nel dettaglio. Arisa è molto legata alla sua famiglia, ha scelto il nome d'arte raggruppando le iniziali dei genitori e delle sorelle ed è nata e. Una terra in cui, ha detto, si fa sempre molta fatica ad accettare le cose belle.Riferendosi allaha spiegato: «Ero preoccupata del dopo. Non riuscivo a gioire… casa piccola, pennello piccolo, casa grande, pennello grande. Non ero esperta, ogni giorno per me è scuola. Vengo da una terra che non sa gioire, non ci sappiamo vendere».Arisa, che recentemente ha partecipato al programmavestendo i panni del barboncino, ha parlato anche della vita sentimentale e di una precedente relazione: «Tra la vita pubblica e privata c’è un abisso. Quando sei una persona non conosciuta ti scegli le persone con cui stare. Quando lavori stai anche con persone che non scegli. E quando c’è troppa gente si sballano gli equilibri, soprattutto quando una storia nasce in un modo e si evolve in un’altra».«Mi fa soffrire tanto. È un ragazzo, ha due braccia, due gambe, un bellissimo fondoschiena, è molto paziente e quasi santo». «È il grande amore», ha chiesto la Balivo. «Non è come mi aspettavo io l'amore, perché vediamo troppe telenovelas e film, però se l'amore è stare insieme, attraversare i momenti difficili, resistere, allora sì... è un grande amore», ha risposto Arisa.