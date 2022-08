Arisa compie 40 anni, la dolce dedica di Vito Coppola: «Tu sai già tutto. Nessuno può capire». I fan sognano

Buon compleanno Arisa. La cantante lucana oggi compie 40 anni. Pioggia di auguri per lei tra cui uno molto speciale: quello di Vito Coppola, il maestro con cui ha fatto coppia a Ballando con le Stelle. L'amore tra i due, nato sulla pista da ballo, è proseguito anche fuori dalla tv ma non ha avuto un lieto fine.

Il post su Instagram

Con un post su Instagram Vito Coppola, maestro di Ballando con le Stelle, augura ad Arisa "buon compleanno" per i suoi 40 anni: «Venerdì 24 Dicembre 2021 - ore 11.31 A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio. Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura».

Una dedica davvero dolcissima a cui Arisa risponde «Cuore mio». Nonostante la fine della loro storia d'amore tra Arisa e Vito è rimasto un bellissimo rapporto di stima e complicità. Inevitabile la gioia dei fan che sperano in un ritorno di fiamma tra i due.

Arisa dimagrita per amore

Il dimagrimento incredibile di Arisa è sotto gli occhi di tutti. La cantante non è ha fatto alcun mistero, anzi sui suoi social ha sfoggiato la sua nuova immagine spesso provocante e sexy con orgoglio. Ma qual è stata la causa di questo dimagrimento improvviso? la cantante con la sua consueta schiettezza ha spiegato in una recente intervista: «Ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni. Ho vissuto una specie di amore strano che mi sembrava fosse voluto da tutti, ma non so se io lo volevo davvero». Nessun accenno al Vito Coppola, ma il pensiero al ballerino è inevitabile.

