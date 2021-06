Arianna Bergamaschi, la rivelazione in tv: «La canzone con Pitbull e Hillary Clinton che fa il piano astrale a mio figlio»

A “Oggi è un altro giorno” Arianna Bergamaschi. Arianna Bergamaschi, ex volto Disney e oggi attrice televisiva, teatrale e conduttrice, è stata ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone dove ha raccontato qualche aneddoto legato alla sua carriera: “La canzone con Pitbull e Hillary Clinton che fa il piano astrale a mio figlio”.

Arianna Bergamaschi ospite di "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone

Arianna Bergamaschi, ospite di “Oggi è un altro giorno”

Arianna Bergamaschi, ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha parlato della sua esperienza nel mondo della Disney: “La Disney per me da piccola era innocenza e magia, oggi invece rappresenta un momento di fuga dalla quotidianità. Per me rivedermi in tv è rivedere amici, volevamo fare musical fin da bambini, ma in Italia ancora non si conosceva ancora bene questo tipo di spettacoli. Erano tutti amici di infanzia”

Arianna Bergamaschi vive fra l’Italia e l’America, dove ha iniziato una carriera nella musica pop con la canzone “Sexy People” al fianco di Pitbull: “La bis nonna ha vinto la medaglia d’oro della cultura italiana, sapeva sei lingue e parlava sempre alla figlia in francese. Mia madre con me lo stesso, io le chiedevo: “Ma perché, a che serve”…. Alla fine ho sosato un uomo francese, che mi ha presentato lo stilista Elio Fiorucci, con cui è stato amore a prima vista. Lui è un grande uomo di comunicazione, ha vinto premi per il miglior spot durante il Super Bowl in America. Io mi divido fra l’Italia e l’America, per motivi di cuore e perché ho iniziato una mia carriera internazionale, con Pitbull e Shaggy. Shaggy è diventato il nostro miglior amico, una persona formidabile che ha creato il primo ospedale per i bambini ai Caraibi e ogni anno organizza dei concerti per poter fornire nuovi macchinari”

Arianna Bergamaschi ha cantato anche per Hillary Clinton, che ha fatto il piano astrale per suo figlio: “Ho cantato per le presidenziali di Hillary Clinton. Mi ha chiamato Michael Bolton, con cui mi ero già esibita, e mi ha chiesto di fare un duetto per lei. Ero al nono mese di gravidanza, rischiavo di partorire sul palco, ma sono andata lo stesso ed è andata bene. Hilary mi ha raggiunto subito, mi ha toccato la pancia, una persona molto semplice nonostante il ruolo, mi ha chiesto quando sarebbe nato mio figlio e gli ha preparato il piano astrale”.

Arianna Bergamaschi ha ricevuto i complimenti anche da Bono Vox: "Gli ho inviato un brano in napoletano antico, un’interpretazione per un musical. Mi ha risposto con un grande complimento: “Sei così tanto nel ruolo, che la canzone ha cantato te”. Mio marito per regalo di compleanno mi ha fatto un quadretto con la sua mail…”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA