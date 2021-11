Antonio Razzi vuole entrare al Grande Fratello: «E' il mio sogno»

Il sogno di Antonio Razzi: «Fatemi fare un reality. Isola? No, meglio il Grande Fratello». Ai microfoni di “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News l'ex senatore ha parlato anche del suo "rapporto speciale" con il presidente nordcoreano Kim Jong-un.

Ai microfoni di “Trends&Celebrities”, il programma radiofonico in onda su Rtl 102.5 News e condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, Antonio Razzi ha regalato alcuna delle sue iconiche perle, rese virali grazie all'imitazione di Maurizio Crozza come "Non credo" e "Amico mio" e non solo.

L'ex parlamentare, che vanta un'amicizia speciale con il leader nordcoreano ha confermato di aver suggerito allo staff di Kim Jong-un di incontrare Papa Francesco: «Lì i cattolici sono il 2% della popolazione e sono liberi di professare il loro culto religioso, mi sembra sia una cosa giusta. Anche Trump lo ha incontrato dopo che l'ho suggerito io».

Non solo politica estera, ma anche amore, Razzi ha svelato ai microfoni di Francesco Fredella e Simone Palmieri il segreto del suo matrimonio così longevo (Razzi è sposato dal 1974 a León con Maria Jesús Fernández): «Siamo sposati da 47 anni, per stare insieme da così tanto il segreto è solo uno: fare tutto quello che vuoi prima di sposarsi, poi fine».

L'ultima parte del suo blocco infine è dedicato alla tv, dopo Ballando con le Stelle, Razzi vorrebbe tornare a fare un reality: «Non vorrei fare l'Isola, ma il Grande Fratello sì, così mi metto alla prova e resto giovane».

