«Ha chiesto l’annullamento alla Sacra Rota, dicendo che era incapace di intendere e volere al momento del sì. Lo ha chiesto nel 2014, siamo in causa perché ho rifiutato »., ex-moglie del calciatore, torna a Domenica Live, ancora per parlare del difficile rapporto con l’ex-marito.«Dopo essere venuta in trasmissione - dice Valentina - ho scritto una lettera ad Antonio e alla sua nuova compagna. Non ho ricevuto risposta a questa lettera. Dopo qualche giorno mi è arrivata una comunicazione dal suo avvocato che mi ha detto di non mandare più messaggi pubblici al mio ex-marito o alla sua fidanzata perché diffamatori. Sono io che subisco violenze psicologiche ogni giorno».E ancora:«Adesso lavoro e non va bene neanche questo. Lo ha saputo, ha minacciato di farmi un decreto ingiuntivo per riavere una somma che mi aveva dato per ultimare l’acquisto di un’auto. Poi non va bene la persona cui lascio la bambina nel pomeriggio, perché è un’estranea. Non posso essere trattata così continuamente, non è possibile che una donna riceva quotidianamente azioni giudiziarie, io mi sento in carcere. Vi invito a vedere come vivo».Poi, ancora un appello.«Antonio, ti chiedo pace. Ho trovato un lavoro anche per fargli vedere che non voglio i suoi soldi. Occupati della bambina da papà, ma lasciami stare in pace, anche io ho bisogno di serenità per andare a lavorare».