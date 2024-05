Antonello Venditti: «Sono nato tra gli sputi, non era così semplice fare musica prima». La gag sulla Roma

di Cristina Siciliano

Antonello Venditti è stato ospite in studio dell'ultima puntata della stagione di Che tempo che fa su Nove. Il cantante con 40 milioni di dischi venduti in oltre cinquant'anni di straordinaria carriera, festeggia i quarant'anni del leggendario brano "Notte prima degli esami" e dell’album "Cuore", ristampato in "Cuore 40th Anniversary Edition". Durante l'intervista, Venditti ha spiegato a Fabio Fazio che vorrebbe si iniziasse a sostenere la musica contemporanea e per questo "ha scritto" una legge ad hoc. «Vorrei portare la musica popolare in Costituzione perché la musica non ha una legge. Io ho scritto una vera e propria legge. Ho donato questa legge al ministro della Cultura Gennario Sangiuliano. Voglio mettere la musica a riparo dall'intelligenza artificiale».

Antonello Venditti e la musica in Costituzione

«Se la musica entra in Costituzione almeno si può difendere.

La Roma e gli esordi

Fazio durante l'intervista al cantante (e nel mentre della partita Atlanta-Roma) ha mandato in onda un filmato con la canzone "Grazie Roma" come sottofondo. «Tu hai mandato Grazie Roma prima della partita di stasera – ha sottolineato Venditt –. Ma porta sfortuna capisci? Globalmente porti iella Fazio». «Più passa il tempo più la musica è amica – ha continuato Antonello Venditti –. Io sono nato tra gli sputi e non era così semplice fare musica prima. Oggi io penso che anche nei temi più importanti chi fa la pace per primo vince. La pace è come la guerra: la pace porterà altra pace».

