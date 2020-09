Antonella Elia scoppia in lacrime a Verissimo: «Sono cresciuta sola e randagia...». Silvia Toffanin commossa

Antonella Elia

Oggi, l'opionista del Grande Fratello Vip, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, si è raccontata a cuore aperto. Tra carriera e vita privata.- dice -.Mi raccontava poco della mamma, era molto silenziosa, molto timida, molto educata. Ha sempre portato il lutto. Mio papà all'inizio lo conoscevo pochissimo, quando mi ha preso a vivere con lui, mi sentivo a disagio. Era altero, silenzioso.Mi sentivo diversa, di far pena. Ho sognato sempre il lavoro, non una famiglia. Ho sempre pensato di dovermi mantenere da sola. Il primo a credere in me è stato Corrado».: «Dopo Temptation Island, è sotto analisi, è in punizione. L'ho perdonato, ma sta in punizione comunque.Io sono cresciuta sola, randagia. A 39 anni avrei voluto un figlio, ma il deficiente con cui stavo mi ha lasciato».