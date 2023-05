Antonella Clerici a Portofino per il compleanno del suo Vittorio: con loro anche le famiglie. Matrimonio in vista?

di Redazione web

Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone sembrano essere più felici che mai e lo dimostrano le foto che li ritraggono insieme e che i due, spesso, postano sui rispettivi profili social. La conduttrice e l’imprenditore fanno coppia fissa ormai dal 2016 e stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero anche pronti a pronunciare il fatidico sì. Intanto, la coppia ha trascorso qualche giorno a Portofino per festeggiare il compleanno di lui.

Antonella e il compleanno di Vittorio

Antonella Clerici ha festeggiato il compleanno del suo compagno Vittorio trascorrendo con lui qualche giorno a Portofino. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, insieme alla coppia c’erano anche le famiglie di entrambi al completo, tanto che i fan della conduttrice si sono chiesti se non fossero le prove ufficiali per un’imminente matrimonio.

Antonella Clerici difende Benedetta Rossi

Alcuni giorni fa, la famosa blogger di cucina Benedetta Rossi si è lasciata andare a un lungo sfogo contro tutti coloro che la criticano per i suoi contenuti sui social. Antonella Clerici ha preso pubblicamente le sue difese dicendo che la cucina non deve essere “snob” ma “pop” e su questo non ci dovrebbero essere discussioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA