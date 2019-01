Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Spuntano rumors oramai all’ordine del giorno sul futuro diche, dopo il passaggio del suo autore Casimiro Lieto a La Vita in Diretta, potrebbe essere agevolata nella sostituzione della Fialdini:, dunque,Per il momento sappiamo che la Clerici condurrà a partire dal 15 febbraio Sanremo Young e che attualmente non ha la minima intenzione di fare avanti e indietro da Arquata dove si è trasferita con il compagno Vittorio Garrone. Al massimo, come lascia supporre Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la Clerici potrebbe accettare l’idea di condurre dagli studi Rai di Milano. Foto@Getty/Kikapress