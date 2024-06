Antonella Clerici operata d'urgenza, che intervento ha fatto e perché ha rimosso le ovaie. Il ginecologo: «Cosa si rischia»

di Redazione Web

Antonella Clerici operata d'urgenza alle ovaie. Uno «tsunami» l'ha definito la conduttrice, che ha scoperto giovedì scorso una complicanza che l'ha costretta a finire sotto i ferri. L'intervento al quale si è sottoposta in una clinica di Roma «è semplice, mininvasivo perché si fa per via laparoscopica (con piccolissime incisioni), di una durata abbastanza breve e senza nessuna problematica di tipo estetico né funzionale in menopausa.

L'asportazione delle due ovaie, in presenza di una cisti che presenta anomalie, è l'indicazione giusta secondo le linee guida. Ma la diagnosi definitiva può essere data solo dall'esame istologico». A dirlo all'Adnkronos Salute è Vito Trojano, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) che spiega, «a partire dalle informazioni che Antonella Clerici ha pubblicato», il tipo di operazione a cui la conduttrice è stata sottoposta.

Cosa sono le cisti ovariche e i rischi

Le cisti ovariche sono un problema abbastanza comune, anche in post menopausa e, spiega ancora Trojano, «possono essere di varia natura: benigne; essere l'inizio di una problematica di tipo oncologico o borderline tra una patologia benigna e una maligna».

E se, come sembra, sono state asportate solo le ovaie «molto probabilmente si tratta di una patologia benigna che, essendo in evoluzione, è stata giustamente asportata chirurgicamente. Il carattere d'urgenza, riferito dalla conduttrice, potrebbe essere legato ad un fatto infiammatorio o s variazioni interne alla cisti di tipo proliferativo», ha concluso Trojano facendo gli auguri di rapida ripresa ad Antonella Clerici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA