Antonella Clerici in lacrime: «È morta di Covid, era giovanissima e sempre sorridente»

Antonella Clerici, emozionata, ha preso un momento di pausa durante "È sempre mezzogiorno" in onda su Rai1 per ricordare Carmela, sua suggeritrice, "gobbista" nel gergo televisivo, morta di Covid in questi giorni. «È morta purtroppo giovanissima per il Covid», ha detto la presentatrice descrivendo il rapporto che condivideva con lei. «Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti, lei è stata tanti anni con me, una donna sempre sorridente».

Carmela ha lasciato un marito e due figli, a loro Antonella Clerici ha voluto mandare il suo messaggio d'affetto: «Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a suo marito Fabrizio che lavora anche lui in Rai e ai suoi figli, scusatemi se faccio questa cosa ma noi siamo sempre insieme e ci vigliamo bene e volavo ricordarla».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 19:52

