Antonella Clerici: «Ho cambiato vita per amore, ma sono felice. Quel rifiuto di John Travolta...»

Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa a Domenica In: «È stato il vero amore della mia vita».

«Ho cambiato vita per amore, ma sono felice. Mi piacciono le cose semplici»., ospite di Mara Venier a Domenica In, si racconta.Da qualche tempo, infatti, per amore del compagno,, la conduttrice Rai si è trasferita ad, in provincia di Alessandria. Una vera e propria fuga dalle metropoli, che però sono assolutamente positive pere per, la bimba avuta dall'ex compagno Eddy Martens.«Vivo in un mondo bucolico, anche se poi per lavoro torno spesso a Roma e a Milano. Poi però quando torno a casa mi sento bene, vivo in totale relax» - ha spiegato- «Tutto questo mi piace e fa bene anche a Maelle: lei ama la natura e l'ho resa felice. In città era un po' nervosa e stressata, in campagna invece è serena. Qualche tempo fa, per una nevicata, siamo anche rimaste isolate, era andata via anche la corrente. Ma anche in quel caso, eravamo felici di aver cambiato vita».Oggiconduce Sanremo Young e parla anche di, che è stato tra gli ospiti della trasmissione: «Avrei voluto ballare con lui, ma aveva espressamente chiesto di non ballare. Non ho insistito, temevo che potesse risentirsi e magari andare via».