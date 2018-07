Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo un breve periodo di pausa dedicato agli affetti e il triste addio a “è pronta a rimettersi in gioco già dall’autunno. Ora è in pausa e si gode le vacanze estive con la figlia Maelle e il suo amato compagno Vittorio Garrone ma prossimamente la vedremo al timone di “” storico programma condotto da Enzo Tortora.La Clerici ha parlato dei suoi progetti con il settimanale ORA in uscita da oggi in edicola ma non solo di quelli. Si è soffermata sul suo compagno di vita Vittorio che definisce «l’uomo della mia vita, non sono mai stata così felice e rilassata: è lui che mi rende così, regalandomi questo stato di grazia» e sul suo ruolo di madre «Anche se fa meno impressione di un tempo, sono diventata madre a 45 anni, età in cui un impegno del genere non si prende con la disinvolta leggerezza della gioventù. A mio vantaggio dico che la maturità mi ha fatto man mano correggere il tiro: credevo di essere la tipica genitrice chioccia mediterranea, invece da apprensiva mamma agée, mi sono scoperta abbastanza permissiva!».Sarà un’annata televisiva impegnativa per Antonella che ha appena lasciato “La prova del Cuoco” ma di tempo libero ne avrà davvero poco. Pur dichiarandosi contenta rivela: «Sono felice così! Faccio tutti prime time! Oltre “Portobello”, “Sanremo young”, “Telethon”, un nuovo programma a maggio: francamente voglio anche vivere!».