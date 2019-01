Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 08:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Riportare al centro l'informazione. È questa la missione di Carlo Freccero per la sua Rai2 e il primo programma ad aver subito la svolta voluta dal direttore è Night Tabloid, che con la stessa squadra di conduttori, affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli è diventato Povera patria, che ha debuttato venerdì in seconda serata con un buon 5,9% di share e 501.000 telespettatori.«No, non ci aspettavamo che l'informazione a quell'ora del venerdì, una collocazione di solito dedicata all'intrattenimento, facesse questo risultato. Siamo tutti molto contenti, questo è un programma interno Rai e il lavoro di squadra ha pagato».«Sì, è un tema molto mio. Visto che qualche alleggerimento aiuta, però, dalla seconda puntata di febbraio avremo una copertina satirica affidata a Liliana Fiorelli, l'imitatrice di Giorgia Meloni e Virginia Raggi».«Le adoro! Sono molto d'accordo con lui, a cominciare dalla ricerca di titoli italiani. E poi è un vero televisionista».«Tutto quello che so. Lo intervistai mentre frequentavo un master in economia a Londra, mi proposte di lavorare con lui. Mi fece fare per un anno la cucina, prendevo documentari di un'ora e li tagliavo. L'ho odiato. Ma è stata una grande scuola».«Sì, per 4 anni. Lì ho fatto un lavoro di redazione, mi ha insegnato a trovare le storie e mi è stato utile per le interviste».«Lui nasce come manager e quindi parliamo molto più di economia. Anche perché ora ha il rigetto della politica, si è disamorato».